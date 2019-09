KZ-Überlebende im Gespräch mit Schülern

" Man hat die Wahl: Entweder man bleibt anständig, oder man macht mit ." Inge Auerbachers Botschaft richtet sich nicht nur an Schüler. Eindrucksvoll und mit schwäbisch-badischen Akzent erzählte die heute 84-Jährige auf Einladung von Fortuna Düsseldorf vor Fussballfans und anderen Erwachsenen aus ihrem Leben. Von ihrer Kindheit im Badischen, ihrer Deportation ins Konzentrationslager Theresienstadt und ihr Leben in New York, wo sie bis heute wohnt und wo sie Anfang des Jahres anlässlich des Gedenktags zur Befreiung des KZ Auschwitz vor den Vereinten Nationen gesprochen hat.