Kurswechsel in Ukraine-Politik: Deutschland liefert Schützenpanzer

Habeck: " Gute Entscheidung "



Vizekanzler Robert Habeck hat die geplante Lieferung des Schützenpanzers Marder an die Ukraine befürwortet. " Wir haben seit Kriegsbeginn unsere Unterstützung im Zusammenspiel mit unseren Partnern immer stärker ausgeweitet. Es ist folgerichtig, dass wir auch diesen Schritt gehen ", erklärte der Grünen-Politiker. " Die Ukraine hat das Recht, sich selbst gegen den russischen Angriff zu verteidigen, und wir haben die Pflicht, ihr dabei zu helfen ", sagte Habeck.

Bradley-Kampffahrzeuge aus den USA

Die USA liefern der Ukraine nach Angaben von Regierungsvertretern Dutzende Bradley-Kampffahrzeuge. Diese seien Teil einer Militärhilfe im Umfang von umgerechnet rund 2,8 Milliarden Euro.

Das mittelschwer gepanzerte Bradley-Kampffahrzeug kann auch zum Transport von bis zu zehn Soldaten eingesetzt werden. Es fährt auf Ketten, ist aber leichter und beweglicher als ein klassischer Panzer und kann Soldaten sicher in die Kampfzone bringen.

Das Paket ist das größte in einer ganzen Reihe von Lieferungen, die das US-Verteidigungsministerium der Ukraine aus seinen Beständen zur Verfügung gestellt hat.

Frankreich will leichte Kampfpanzer liefern

Am Mittwoch hatte Frankreich angekündigt, es werde leichte Kampfpanzer des Typs AMX-10 RC an die Ukraine liefern. Das wäre die erste Panzerlieferung eines westeuropäischen Landes an die Ukraine in dem Krieg. Wie viele Panzer geliefert werden sollen, teilte der Élysée-Palast nicht mit.

Die ukrainische Regierung hat mit Nachdruck um weitere Waffen von den USA und anderen Ländern für die Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg gebeten - unter anderem um Panzer, Raketen und Luftverteidigungssysteme. Im Dezember hatte Biden angekündigt, der Ukraine das Flugabwehrsystem Patriot zu liefern.