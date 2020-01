Es ist ein kurioses Bild, das die Polizei im baden-württembergischen Esslingen machte und über das die Rheinische Post am Freitag (10.01.2020) berichtete. Darauf zu sehen ist ein Waschbär, der zwischen dem Fallrohr einer Regenrinne und einer Hauswand festgeklemmt ist. Ein Anrufer hatte am Freitag den Notruf alarmiert, als er das Tier in seiner misslichen Lage entdeckt hatte.

Als Polizei, Feuerwehr und Tierrettung dann am Ort des Geschehens eintrafen, wurde es sogar noch kurioser. Denn das Tier wartete, bis sich die Einsatzkräfte mit großem Besteck samt Drehleiter in Stellung gebracht hatten, befreite sich dann selbst und verschwand in die nahe gelegenen Weinberge.

Zahl der Tiereinsätze in NRW gestiegen

Auch in NRW halten große und kleine Tiere vor allem die Feuerwehren immer häufiger auf Trab. Mussten die Retter im Jahr 2014 nach Informationen des Innenministeriums noch 9.101 Mal ausrücken, um Gefahren mit bzw. durch Tiere zu bannen, waren es 11.107 Fälle im Jahr 2018.

Dabei kommt es immer wieder vor, dass sich die Tiere an den ungewöhnlichsten Orten selbst in Gefahr bringen.