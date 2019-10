In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens haben Kurden am Donnerstagabend (10.10.2019) gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. Zahlreiche Kurden leben dort.

Protestzug zum türkischen Konsulat

In der Kölner Innenstadt demonstrierten einige Tausend Menschen. In Münster nahmen rund 1.000 Menschen am Protestzug teil. Er zog vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt bis zum türkischen Konsulat. In Wuppertal wurden etwa 250 Teilnehmer gezählt - auch dort blieb es friedlich.