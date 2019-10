Nach dem Beginn des türkischen Militäreinsatzes in Nordsyrien reagieren Kurden in NRW mit Protesten. Laut Polizei ist am Düsseldorfer Flughafen am Sonntag eine Demonstration mit 300 Teilnehmern gegen die "Unterdrückung der Kurden" angemeldet worden. In Köln demonstrierten Kurden nach Polizeiangaben am Mittwoch (09.10.2019) vor dem Hauptbahnhof.