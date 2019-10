Die türkische Offensive gegen Kurden in Nordsyrien ist weiterhin höchst umstritten. Am Samstag (19.10.2019) wird es dagegen eine Großdemo in Köln geben: Die Polizei rechnet mit mindestens 15.000 Menschen. Es ist die zentrale Kundgebung in NRW - das Innenministerium rechnet aber mit weiteren kleineren Demonstrationen am Wochenende.

Angemeldet wurde die Kölner Demo vom Aktionsbündnis gegen Rechts und der Interventionistischen Linken. Erwartet werden nicht nur Kurden, sondern auch Deutsche und Türken. Die Ablehnung der Offensive zieht sich quer durch die Communitys und Bevölkerungsgruppen.

Einschränkungen in Köln

Die Kölner Polizei geht "von erheblichen Einschränkungen" durch die zwischen 11 und 17 Uhr stattfindende Demo aus. " Gewalttätige Aktionen " vor und nach den Versammlungen seien "grundsätzlich nicht auszuschließen" . Darum werden neben mehreren Hundertschaften auch Wasserwerfer im Einsatz sein.