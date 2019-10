Nach der Invasion der Türkei in Syrien: Eine Eskalation zwischen Kurden und Türken in Deutschland sei nicht auszuschließen, sagt Politikwissenschaftler und Türkei-Experte Burak Çopur von der privaten Hochschule IUBH Dortmund dem WDR am Sonntag (13.10.2019).

WDR: Wie hoch schätzen Sie die Gefahr einer Eskalation zwischen Kurden und Türken in Deutschland ein?

Politikwissenschaftler Burak Çopur

Burak Çopur: Die Gefahr einer weiteren Eskalation hängt maßgeblich ab vom Kriegsverlauf in Syrien. Je mehr sich die Lage vor Ort zuspitzt, desto mehr wird es auch zu Ausschreitungen in Deutschland kommen.

Hier sollten Sicherheitsbehörden vorsichtshalber schon in Alarmbereitschaft sein, weil die Entwicklung vor Ort derzeit ziemlich dramatische Züge annimmt.