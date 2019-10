Schwerverletzter bei Kurden-Demo in Lüdenscheid

Friedlicher Protest und Gewalt

In vielen Städten demonstrieren in diesen Tagen Kurden gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. Vielerorts blieb es friedlich, vereinzelt kam es auch in NRW zu Krawallen. In Herne wurde ein türkisches Café und ein türkischer Kiosk attackiert und beschädigt. In Bielefeld kam es zu einer Rangelei.

Video starten, abbrechen mit Escape Ausschreitungen während der Kurden-Demo in Herne. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 22.10.2019. WDR. Von Nils Rode.

Stand: 16.10.2019, 20:36