Nach den bundesweiten Angriffen auf Moscheen und türkische Einrichtungen sowie unangemeldeten Demonstrationen sind die Polizeieinheiten in NRW in erhöhte Bereitschaft versetzt worden. " Die PKK-Jugend hat im Internet zu radikalen Aktionen gegen türkische Einrichtungen und staatliche Institutionen in ganz Europa aufgerufen ", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Montag (12.03.2018). Man müsse damit rechnen, dass sich die Eskalation in der "kurdischen Community" weiter fortsetze.

Angriffe in Ahlen und Meschede

In Ahlen bei Münster und in Meschede im Sauerland wurden am Wochenende Brandanschläge auf türkische Einrichtungen verübt. Zu dem Brandanschlag in Meschede bekannte sich eine kurdische Gruppe. Der Anschlag habe den rechtsextremen türkischen "Grauen Wölfen" gegolten, hieß es auf einer kurdischen Internetseite.