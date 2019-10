"Graue Wölfe" provozieren bei Kurden-Demos in NRW

Die Kurden sind die größte ethnische Minderheit in der Türkei. Die Türkei hat die Kurden jahrzehntelang nicht als Minderheit anerkannt, ihre Sprache war lange verboten und kurdische Autonomiebestrebungen wurden unterdrückt.

14.000 Demonstranten in Köln erwartet

Das Verhältnis zwischen Kurden und Türken ist deshalb angespannt. Für die nächsten Tage sind in NRW weitere Kurden-Demonstrationen angemeldet. Am Donnerstag sind es nach Angaben des Innenministeriums zehn Versammlungen mit insgesamt 2.500 Teilnehmern. Am Freitag sollen sich bei sechs Versammlungen rund 2.200 Protestierende treffen.

Bei einer Großdemonstration in Köln werden am Samstag 14.000 Teilnehmer erwartet. Die Polizei beurteile die Lage fortlaufend, so das Ministerium. "Darauf basierend treffen die Kreispolizeibehörden entsprechende Maßnahmen." Alle türkischen Generalkonsulate seien besonders geschützt.

