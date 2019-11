Das könnte ein Weckruf für Museen und Schatzkammern in Nordrhein-Westfalen sein, ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen noch einmal zu überprüfen, und zu schauen, wo es eventuell Sicherheitslücken geben könnte, sagt Christoph Bouillon, Experte für europäisches Kunstgewerbe und Schmuck beim Kölner Auktionshaus van Ham.

Domschätze in Aachen, Essen, Köln

Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es einige wertvolle Kunstschätze. Zum Beispiel die Domschätze in Aachen, Essen und Köln. "Wir haben am Kölner Dom ein sehr ausgefeiltes Sicherheitskonzept, das stetig neuen Anforderungen angepasst wird. Dazu stehen wir in regem Austausch mit den Sicherheitsbehörden", sagte ein Sprecher des Kölner Doms dem WDR auf Anfrage.

LWL-Museum in Münster ist gerüstet

Auch die Vorkehrungen für die Kunstausstellung des englischen Malers William Turner im LWL -Museum für Kunst und Kultur in Münster werden nun nicht verschärft. "Wir haben bei internationalen Ausstellungen ein Sicherheitskonzept nach internationalen Standards, sonst würden wir diese hochkarätigen Kunstwerke gar nicht bekommen" , sagt Hermann Arnhold, Direktor des LWL-Museums.

Kunstgegenstände sind meist über private Versicherungsunternehmen versichert. Für gestohlene Kunstwerke aus öffentlichen Museen und Schatzkammern haftet in der Regel das Land.