Düsseldorf: Kunstaktion gegen Rechtsextremismus bei der Polizei

Die Skulptur ist zwei Meter groß, trägt eine Polizeimütze und hebt den Arm zum Hitlergruß. Neben ihr steht ein Plakat mit der Aufschrift: "Hitlergruß. Bei der Polizei jetzt der letzte Schrei?". Diese Frage soll die Wolfsfigur symbolisch NRW-Innenminister Herbert Reul stellen.

Offener Brief und Mahnwache

Die Solinger Initiative um den Bildhauer Rainer Opolka spielt mit der Aktion auf rechtsextremistische Bilder und Sprüche an, die in Chatgruppen von NRW-Polizisten aufgetaucht waren.

Opolka betont: "Es geht nicht gegen die Polizei. Sondern gegen den kleinen, winzigen Teil der Polizisten, die der Meinung waren, im Internet Hitlergrüße und andere Dinge zu verbreiten. (...) Und deswegen stehen wir heute hier: Wir schlagen strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung vor."

Die Initiative fordert in einem offenen Brief an Innenminister Reul, dass mehr in die Ausbildung sowie Kontrolle von Polizisten investiert werden solle.

Die Bronzefigur soll bis Freitagabend vor dem Innenministerium stehen.

Wölfe gegen Rechts und für Demokratie

Bildhauer Rainer Opolka hat vor fünf Jahren insgesamt 80 Wölfe in Bronze gegossen. Er demonstriert mit ihnen an Orten, wo seiner Meinung nach Menschenrechte und Demokratie gefährdet sind.

Unter anderem war der Künstler mit seinen Bronzefiguren in Berlin, Dresden und München. Zuletzt standen die Figuren nach dem Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle und vor der AfD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin.