Erfolgreich und belächelt: Wunderkinder in der Kunst

Erste Einzelausstellung mit zwei Jahren

Auch in der internationalen Kunstszene gibt es immer wieder junge Maler, die als Wunderkinder gelten. Zum Beispiel die 2007 geborene Australierin Aelita Andre, die laut Medienberichten schon mit zwei Jahren ihre erste Einzelausstellung hatte.

"Das wird einfach belächelt"

Auf dem Kunstmarkt erfahren die Werke solcher jungen Maler großen Zuspruch - in künstlerischer Hinsicht in der Szene jedoch kaum. " Das wird einfach belächelt ", sagt der Düsseldorfer Kunsthistoriker Raimund Stecker, Professor an der Hochschule der bildenden Künste Essen.

Stecker: Talent sei nicht entscheiden

Daher erkenne er bei anderen Künstlern auch keinen Neid auf die jungen Stars. " Die sogenannten Wunderkinder können wirklich Talent haben. Aber Talent ist in der bildenden Kunst nicht entscheidend ", sagt Stecker.

In den vergangenen 500 Jahren habe sich die Kunst zu einer geistigen Disziplin aufgeschwungen. " Die Kunst wollte mit der Wissenschaft gleichziehen - nicht mit Akrobaten ", sagt er.

Kritik an Jugendwahn

" Zum Künstlersein gehört geistige Reife. " Die könnten die jungen Maler einfach noch nicht haben, so Stecker weiter. Seine Forderung: Der " Jugendwahn " in unserer Gesellschaft sollte generell infrage gestellt werden.

Mikail Akar dürfte solche Kritik nicht stören. Entgegen dem Wunsch seines Vaters will er ohnehin lieber Fußballer werden. Denn Maler, so der junge Kölner, das sei er ja schon jetzt.

Stand: 26.10.2019, 11:14