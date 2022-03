Keine Fortschritte bei Gesprächen über Waffenruhe

Bei dem Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Chef-Diplomaten Dmytro Kuleba keine Fortschritte hinsichtlich einer Waffenruhe erzielt worden. " Wir haben über eine Waffenruhe gesprochen, aber in dieser Hinsicht wurde kein Fortschritt erzielt ", sagte Kuleba am Donnerstag vor Journalisten. Er habe jedoch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow vereinbart, die Gespräche " in diesem Format fortzusetzen ".

Kuleba: "Ukraine kapituliert nicht"

Die Ukraine wird nach den Worten ihres Außenministers Dmytro Kuleba nicht kapitulieren. Man habe den Plan Russlands durchkreuzt, sagt Kuleba nach seinem Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in der Türkei. " Russland wird von der Ukraine keine Kapitulation bekommen. " Sein Land sei zu einer ausgewogenen diplomatischen Lösung bereit. Sein Eindruck sei, dass Russland derzeit nicht in der Position sei, eine Waffenruhe herzustellen. Lawrows Darstellung sei es gewesen, dass Russland seine Aggression fortsetzen werde, bis die Ukraine die russischen Forderungen erfüllt habe.

Lawrow: "Militäreinsatz verläuft nach Plan"

Russlands Außenminister Sergej Lawrow wirft dem Westen gefährliches Verhalten vor. Nach dem Gespräch verweist er darauf, dass der Westen die Ukraine mit tödlichen Waffen versorge. Es sei unklar, wem die gelieferten Raketenwerfer in die Hände fallen könnten. Der Militäreinsatz seines Landes in der Ukraine verlaufe nach Plan, sagt Lawrow weiter.

Er hat nach eigenen Worten seinen ukrainischen Amtskollegen Kuleba auf die bereits vorgelegten russischen Vorschläge verwiesen. Man wolle dazu eine Antwort haben, sagt Lawrow nach dem Treffen. Zudem sei über humanitäre Fragen gesprochen worden.

Erste Gespräche auf Regierungsebene

Russlands Außenminister Lawrow und sein ukrainischer Kollege Kuleba haben sich am Donnerstagvormittag zu Verhandlungen getroffen. Die beiden Außenminister haben dabei zum ersten Mal seit Kriegsbeginn direkt miteinander gesprochen: Auf Initiative des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu trafen sich Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba in in Antalya.

Auf einem offiziellen Foto war zu sehen, wie Lawrow mit seinen Beratern in einem Hotel in Antalya gegenüber von Kuleba und dessen Team Platz nahm. Cavusoglu saß an dem U-förmigen Tisch am Kopfende.

Türkei versucht zu vermitteln

Cavusoglu sagte vor der Zusammenkunft, das Gespräch solle den Weg für ein Treffen zwischen den Präsidenten beider Länder freimachen. "Unser Hauptziel ist es, die drei Präsidenten zusammenzubringen ", zitierte die türkische Zeitung "Hurriyet" Cavusoglu und bezog sich dabei auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Erdogan erklärte zuvor, er hoffe, das Gespräch werde die Tür zu einer dauerhaften Waffenruhe öffnen.

Die Türkei ist Mitglied der Nato und unterhält enge Beziehungen zu beiden Ländern. Sie hat sich als Vermittler angeboten und versucht, Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien auf den Weg zu bringen.