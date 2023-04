Nach sechs Monaten: Milchkühe in NRW wieder auf der Weide

Zum ersten Mal seit Oktober dürfen die Tiere auf die saftig-grüne Frühlingswiese. Eigentlich hätte die Outdoor-Saison schon Anfang April begonnen. Aber das Wetter war zu schlecht. Die Tiere hätten das saftige Grün schnell in eine Matschlandschaft verwandelt.

Tierfreude pur

Deshalb geht es in diesem Jahr teilweise mit etwas Verspätung raus. Die Tiere machen Bocksprünge vor Freude. Endlich wieder Gras unter den Hufen. Und das jetzt bis Ende Oktober und mindestens sechs Stunden am Tag. In den ersten Tagen müssen die Milchkühe zum Melken noch zurück in den Stall gelotst werden. Doch bald schon gehen sie von sich aus wieder rein.