Wie steht NRW im Bundesvergleich da?

Christian Temath

" NRW spielt deutschlandweit in der Spitzenliga mit ", sagt Dr. Christian Temath. Er ist seit September 2020 Geschäftsführer der Kompetenzplattform KI.NRW und arbeitet am Fraunhofer Institut in Sankt Augustin mit seinem Team daran, die Marke "KI made in NRW" zu etablieren. Die Plattform wird vom NRW-Wirtschaftsministerium gefördert.

Beispiele seien die Firma Miele, die Speisen in Backöfen erkenne, oder DeepL aus Köln. Andere führende Bundesländer seien Bayern, Baden-Württemberg oder Berlin mit einer großen Start-up-Szene. " Man kann aber zu Recht sagen: NRW kann KI ", sagt Temath.

Können wir mit Ländern wie China und den USA konkurrieren?

Die Wirtschaftsweise Prof. Monika Schnitzer von der Uni München ist da eher skeptisch:

"Wir sind sehr gut in Forschung und Entwicklung. Was wir noch nicht so ausführlich machen, ist, dass wir das in Geschäftsmodelle umsetzen. Heißt: Wir nutzen KI bisher viel zu wenig, um daraus auch Geld zu machen. Prof. Monika Schnitzer

Christian Temath glaubt nicht, dass Deutschland oder NRW das Thema verschlafen habe. " Sicherlich sind wir im Vergleich zu den großen Unternehmen aus China und den USA nicht ganz so in der Presse. Aber ich glaube, dass wir an den richtigen Stellen unterwegs sind. Wir sollten uns noch viel mehr trauen, die Chancen der KI hervorzuheben und zu nutzen. "

Am kommenden Donnerstag lädt Ministerpräsident Wüst ( CDU ) führende Köpfe aus der Wirtschaft, Politik, Industrie und der Wissenschaft in die Landesvertretung NRW in Berlin ein. Dort geht es dann erneut um die Zukunft der KI. Titel: " Von der Kohle zur KI ".

Unsere Quellen: