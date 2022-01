Strom- und Gasvertrag gekündigt? Das müssen Verbraucher wissen

In den vergangenen Wochen ist vielen Verbrauchern in Deutschland Post mit sehr unerfreulichen Nachrichten ins Haus geflattert. Ihr Strom- oder Gasanbieter hat ihnen den Vertrag gekündigt oder die Preise massiv erhöht.

Kündigung aus heiterem Himmel

Dazu gehören zum Beispiel Angela und Klaus-Peter Tietz aus Hückeswagen. Dem Ehepaar hat der Anbieter gas.de den Gasversorgungsvertrag Ende Dezember gekündigt: "Das macht mich echt sauer. Ich habe gedacht, das ist ein solides Energieunternehmen, dem ich trauen kann und das seit elf Jahren."

Gas-Preis verdoppelt

Stattdessen stellte der Versorger einfach Mitte Dezember die Gaslieferung ein und schickte das Kündigungsschreiben hinterher. Das Ehepaar Tietz bekommt sein Gas jetzt vom heimischen Grundversorger, zu deutlich höheren Preisen: "Das ist ein Sprung von 5,33 auf 10,5 Cent pro Kilowattstunde und wird bei gleichem Verbrauch Mehrkosten von etwa 820 Euro im Jahr ausmachen."

Hunderttausende Haushalte betroffen

So wie den Tietzt geht es hunderttausenden Verbrauchern in ganz Deutschland. Allein gas.de habe etwa 300.000 Haushalten gekündigt, so die Verbraucherzentrale NRW, der zum selben Konzern gehördene Billig-Stromanbieter stromio rund 700.000 Kunden. Andere Anbieter wie Neckermannstrom oder Otima Energie GmbH haben sogar Insolvenz angemeldet. Auch davon sind tausende Haushalte betroffen.

Teure Energie vom Grundversorger

Sie alle stehen jetzt zum Glück nicht von einem Tag auf den anderen ohne Gas da, weil sie vom örtlichen Grundversorger übernommen werden. Aber die Strompreise steigen für die Kunden massiv. Denn der Grundversorger - das ist der Anbieter, der die meisten Haushalte vor Ort mit Energie versorgt - hat mit den neuen Kunden nicht kalkuliert und muss Strom oder Gas nun teuer zukaufen.