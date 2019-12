Von wegen schöne Bescherung: Aldi Süd hat am Dienstag (03.12.2019) und somit in der Weihnachtszeit fast 600 Mitarbeitern die Kündigung mitgeteilt. Der Brühler Fachanwalt für Arbeitsrecht Michael Felser sagt im WDR -Interview, was Betroffene tun sollten.