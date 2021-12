Für wen gelten die neuen Kündigungsfristen?

Wenn die Mindestvertragslaufzeit bei einem Telefon-, Internet- oder Mobilfunkvertrag abgelaufen ist, können Kunden künftig mit einem Vorlauf von einem Monat kündigen. Das gilt auch für Verträge, die bereits vor dem 1. Dezember abgeschlossen wurden.

Wer umzieht, kommt unter Umständen sogar innerhalb der Vertragslaufzeit aus dem Vertrag heraus. Wenn der Anbieter die bisher gebuchte Leistung des Internetvertrags am neuen Wohnort nicht liefern kann, können Kunden mit einer einmonatigen Frist kündigen.

Wie erfahren Kunden von günstigeren Angeboten?

Einmal im Jahr müssen die Anbieter ihre Kunden in Zukunft darüber informieren, ob es beim gleichen Anbieter günstigere Verträge mit ähnlichen Leistungen gibt. Hintergrund ist, dass viele Bestandskunden für ihre Alt-Verträge deutlich mehr zahlen, als eigentlich nötig, weil sie schlicht nicht mitbekommen haben, dass sich die Konditionen im Laufe der Jahre verbessert haben, heißt es von der Verbraucherzentrale.

Sind Vertragsabschlüsse am Telefon wirksam?

Ein am Telefon abgeschlossener Vertrag ist erst dann wirksam, wenn Kunden die Konditionen im Anschluss schriftlich genehmigt haben. So sollen Verbraucher die Möglichkeit bekommen, die neuen Konditionen in Ruhe zu überprüfen.

Was können Kunden bei langsamem Internet tun?

Wer häufig Probleme mit langsamem Internet hat und nicht die vertraglich vereinbarte Bandbreite bekommt, kann den Vertrag in Zukunft leichter kündigen oder die Zahlungen mindern. Wenn beispielsweise statt der vereinbarten 100 Megabit pro Sekunden nur 50 Megabit ankommen, müssen Verbraucher auch nur die Hälfte der Kosten für ihren Vertrag zahlen.