Kükentöten ist verboten - jetzt verschwinden die Tiere offenbar spurlos

Fast neun Millionen männliche Küken seien in den ersten neun Monaten des Jahres in Deutschland geschlüpft - aber niemand wisse oder wolle wissen, was mit den Tieren passiert ist, klagt Foodwatch-Geschäftsführer Chris Methmann in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Selbst der Zentralverband der Geflügelindustrie könne nur spekulieren.