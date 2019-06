Geld darf nicht über Tierschutz stehen, fordert Lea Schmitz vom Tierschutzbund. Sie sagt: "Wir haben in Deutschland den Tierschutz im Grundgesetz verankert. Und es kann einfach nicht sein, dass wirtschaftliche Gründe ausreichend sind, um Lebewesen, um Mitgeschöpfe zu töten."

NRW-Landesregierung wollte Kükentöten verbieten

2013 wollte die damalige rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen die umstrittene Praxis verbieten. Auch die derzeitige NRW -Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser von der CDU ist gegen das Kükentöten. "Wir sind der Überzeugung, dass es keinen vernünftigen Grund nach dem Tierschutzgesetz gibt, 45 Millionen männliche Küken im Jahr zu töten, weil für sie angeblich keine Verwendung besteht ", sagt Heinen-Esser.

Von Verwaltungsgerichten in NRW Recht bekommen

Zwei Brütereien aus den Kreisen Gütersloh und Paderborn sehen das anders. Sie klagten damals und haben mittlerweile von drei Verwaltungsgerichten in NRW Recht bekommen, darunter das Oberverwaltungsgericht in Münster.