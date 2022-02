Kritische Infrastruktur ist trotz Omikron weiter einsatzfähig

Polizei und Rettungsdienste in NRW haben sich mit entsprechenden Schutzmaßnahmen auf die Corona-Welle vorbereitet, so dass es auch bei den aktuell hohen Infektionszahlen keine eingeschränkte Einsatzfähigkeit gebe. Nach Angaben des NRW -Innenministeriums könnten Einsatzkräfte jederzeit regional verschoben werden, sollte es größere Personalausfälle durch Corona geben.

Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht die Beamten gut gerüstet: " Wir haben eine Impfquote von 96 Prozent, wir boostern, testen und wir strukturieren die Arbeit neu, weg von Poollösungen hin zu festen Dienstgruppen. So vermeiden wir zu viele Kontakte und sorgen dafür, dass die Polizei weiterhin voll einsatzfähig ist. " Feuerwehren und Rettungsdienste könnten durch getrennte Wachabteilungen und viele Online-Schulungen Kontakte reduzieren und so Personalausfälle bisher gut auffangen, teilt die Komba-Gewerkschaft mit.

Kliniken: Vereinzelt Einschränkungen bei planbaren Operationen

Viele Krankenhäuser melden derzeit mehr Infektionsfälle unter ihren Mitarbeitern. An der Uniklinik Essen müssen deshalb "in geringem Umfang" OPs verschoben werden, weil die Ausfälle nicht kompensiert werden können. Auch an der Uniklinik Düsseldorf müssten ein Einzelfällen Eingriffe verschoben werden, weil aktuell ein höherer Personalausfall mit einem diesjährigen Höchststand von knapp hundert Corona-Patienten zusammenkomme.

Auch das NRW- Gesundheitsministerium erreichen nach eigenen Angaben Berichte über einzelne, lokale Versorgungsengpässe in Kliniken. " Regional lassen sich diese Einschränkungen jedoch bisher kompensieren ", so eine Sprecherin.

Kitas: Gewerkschaft befürchtet Abwanderung

Kritischer sieht die Komba-Gewerkschaft die Lage in den Kitas. Zum allgemeinen Personalmangel kämen im Moment mehr jahreszeitliche Krankheitsfälle und Corona-Infektionen bei den Mitarbeitern, sagt die stellvertretende Landesvorsitzende Sandra van Heemskerk. Mehr Gruppen und Einrichtungen müssten aktuell geschlossen werden, viele Gruppen seien personell unterbesetzt.

" Die Mitarbeiter können so ihrem Anspruch nicht mehr gerecht werden, das ist dann nur noch Betreuung, aber keine frühkindliche Bildung mehr ", so von Heemskerk. Die Gewerkschaft befürchtet, dass viele Kita-Beschäftigte wegen der hohen Belastungen mittelfristig den Bereich verlassen werden. Sie könnten deutlich weniger pädagogisch mit den Kindern arbeiten, und müssten mehr Verwaltungsarbeiten wie Dokumentationen leisten.

Schulen: Mehr Lehrer infiziert, aber mehr Präsenzunterricht

Bei den Schulen zeigt die aktuelle Befragung des NRW -Schulministeriums, dass die Zahl der infizierten Lehrkräfte in den vergangenen Wochen stetig gestiegen ist. Derzeit sind im Schnitt 3,7 Prozent der Lehrkräfte infiziert, vor einem Monat waren es nur etwa 1,5 Prozent. Trotzdem ist laut Ministerium landesweit nur noch eine Schule coronabedingt geschlossen, in der Vorwoche waren es noch vier.

Das Ministerium verweist auf flexible Möglichkeiten der Schulleitungen, sollte es zu größeren Personalausfällen kommen. Zum einen könnten die Pflichtstunden der Lehrkräfte angepasst werden, so dass gesunde Lehrkräfte in kritischen Zeiträumen mehr arbeiten, was spätestens im kommenden Schuljahr ausgeglichen werden muss. Über die Distanzlernverordnung könne außerdem zeitweise Distanzunterricht organisiert werden, wenn zu viele Lehrkräfte auf einmal ausfallen würden.