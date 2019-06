Kritikerpreis für das Schauspielhaus Bochum

Das Schauspielhaus Bochum ist für Kritiker das derzeit beste Theater in Nordrhein-Westfalen. In einer Umfrage der "Welt am Sonntag" (30.06.2019) bekam das von Johan Simons geführte Haus mit Abstand die besten Noten und wurde zum "Theater der Saison" gekürt. Auch in der Kategorie "Beste Inszenierung" platzierten die acht Rezensenten Bochum vorne, darunter gleich mehrere Regiearbeiten von Intendant Simons, der erst eine Spielzeit im Amt ist.

Dortmund steigt ab

In die Spitzengruppe kamen auch das Düsseldorfer Schauspielhaus und das Schauspiel Köln. Hatte in den vergangenen drei Jahren konstant das Schauspiel Dortmund auf Platz eins der Kritikergunst gelegen, so gab es diesmal keine lobenden Worte mehr. Im Gegensatz zu früheren Jahren fielen auch die kleineren Theater kaum auf.

Sandra Hüller

"Beste Schauspielerin" wurde Sandra Hüller aus dem Bochumer Ensemble. Die aus dem mehrfach ausgezeichneten Kinofilm "Toni Erdmann" bekannte Schauspielerin spielte zuletzt den "Hamlet" unter der Regie von Intendant Simons und wurde dafür gefeiert.