Kohleausstieg: "Teurer Klimaschutz für wenig Ergebnis"

WDR: Wenn der Fahrplan jetzt so umgesetzt wird: Was müssen wir zusätzlich tun, damit die Energiewende schnell kommt?

Kemfert: Vor allem muss der Kohleausstieg begleitet werden von einem deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Sonst laufen wir in eine Ökostromlücke, in eine Versorgungslücke, wenn wir die Kraftwerke wie geplant abschalten wollen. Man wird nachjustieren müssen. Um die Klimaziele von Paris zu erreichen, wird man weitere Kraftwerke vom Netz nehmen müssen. Deswegen ist es so wichtig, die Windenergie wieder anzukurbeln und den Ausbaudeckel für Solarenergie abzuschaffen.

Anmerkung der Redaktion: Die schriftliche Version des Interviews wurde leicht gekürzt und sprachlich angepasst. Der Inhalt der Fragen und Antworten bleibt davon unberührt.