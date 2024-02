Kölner Mottowagen gegen Antisemitismus sorgt für heftige Kritik

An Rosenmontag gibt es in Köln neben den schon bekannten Wagen auch Überraschungswagen. Bis zur letzten Minute wird nicht verraten, was auf ihnen zu sehen sein wird. Einer dieser Wagen sorgt nun für Diskussionen. Er trägt den Titel " Der Besuch der alten Dame ", eine Anspielung also auf die tragische Komödie von Friedrich Dürrenmatt.

Zu sehen ist eine alte Frau mit Palästinensertuch. Sie trägt eine Schärpe mit der Aufschrift "Antisemitismus" und hat zwei schwarze Hunde an der Leine - auf dem einen steht "Hass", auf dem anderen "Gewalt". Beide Tiere tragen Halsbänder in den Farben der Palästina-Flagge. Der alten Frau gegenüber steht ein blonder Mann. Er bückt sich leicht und küsst ihr die Hand. Der Mann hält, verdeckt hinterm Rücken, ein Schild in der Hand, auf dem " Zurück in der Gesellschaft " zu lesen ist.

Antisemitismus-Diskussion im Netz

Im Netz hagelt es Kritik. Viele Userinnen und User sind der Meinung, dass palästinensische Menschen mit dieser Darstellung allein für Antisemitismus in Deutschland verantwortlich gemacht werden. Sie zeigen sich entsetzt und fordern eine Erklärung. Daneben findet sich aber auch Zustimmung. Einige meinen, der Mottowagen zeige durchaus ein Problem in unserer Gesellschaft und sei zutreffend.