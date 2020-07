Trotz Kritik: Auch NRW-Innenministerium gegen Studie zu "Racial Profiling"

Eine Polizeikontrolle nach der abendlichen Zugfahrt und das ohne jeden erkennbaren Grund: Es sind Ereignisse wie diese, die viele Menschen mit Migrationshintergrund schon einmal erlebt haben. Sogenanntes "Racial Profiling", also anlassloses Kontrollieren aufgrund äußerer Merkmale, ist verboten und findet doch immer wieder statt.

Nachdem Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ) am Sonntag (05.07.2020) eine angekündigte Studie dazu abgesagt hat, positionierte sich am Montag (06.07.2020) auch das NRW-Innenministerium gegen die Studie. Auch eine landeseigene Untersuchung solle es nicht geben, heißt es in einer Erklärung.

Betroffene sehen Notwendigkeit für Studie

Seehofers Entscheidung sorgt vor allem bei Betroffenen für scharfe Kritik. Tahir Della ist der Bundesvorsitzende der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Er wertet die Absage als Rückschritt.

Seit mittlerweile 35 Jahren setzt er sich für mehr Gleichberechtigung ein. Willkürliche Kontrollen gehören Della zufolge immer wieder zum Alltag: "Ich kenne so gut wie keine schwarze Person, die bisher noch nicht sogenannte verdachtsunabhängige Personenkontrollen über sich hat ergehen lassen müssen" , sagt er.

Umso mehr findet er es notwendig, das Problem wissenschaftlich zu untersuchen. Mit seiner Meinung ist Della nicht allein, auch aus Reihen der Polizei gibt es Zuspruch. So spricht sich der Bund der Kriminalbeamten (BDK) bereits seit Jahren für eine genauere Untersuchung aus.

Forderung für übergreifende Aufarbeitung

Dabei müsse aber nicht nur die Bundespolizei, die Innenminister Seehofer unterstellt ist, in den Blick genommen werden, so der Vorsitzende Sebastian Fiedler. "Wir brauchen eine Studie über alle Sicherheitsbehörden. Ansonsten wird das nur ein Doktern an einem leidlich diskutierten Thema und wir kommen keinen Schritt weiter" , ist Fiedler überzeugt.