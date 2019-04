Osterfeuer wie Eiersuche

Veranstalter von Osterfeuern in NRW wollen sich den Brauch allerdings nicht nehmen lassen. Er gehöre zu Ostern wie das Eiersuchen, sagte etwa Josef Hamzek. In seinem Reitsportzentrum bei Neuss wird am Samstag (20.04.2019) ein Osterfeuer entzündet - wie schon in den 15 Jahren zuvor.

In Neuss sind nach Angaben der Stadt 13 Feuer angemeldet. Diese Größenordnung sei seit Jahren konstant. Hamzek kritisiert jedoch die zunehmenden Auflagen: Feuerlöscher müssten bereitstehen, Zufahrtswege frei bleiben und Abstände zu Bäumen und Gebäuden eingehalten werden.

Heino Kuske, Vorsitzende des Düsseldorfer Kleingartenvereins "Königsbusch", gibt zu bedenken, dass weder Sperrmüll noch Wurzeln verbrannt werden dürften, um starken Rauch zu vermeiden.