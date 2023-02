Kriminalität im Kölner Karneval gestiegen - über Vor-Corona-Niveau

In Köln sind zwischen Altweiber und Aschermittwoch 590 Körperverletzungen (2019: 517) und 463 Taschendiebstähle (2019: 339) registriert worden. Diese Zahlen nannte die Polizei in einer am Montag vorgelegten Bilanz zu Karneval.

Zudem habe es 54 Sexualdelikte (2019: 52), 49 Raub-Delikte (2019: 43) und 35 Widerstandshandlungen gegen Beamte (2019: 29) gegeben. Es sei zu 21 Angriffen auf Polizisten oder gleichgestellte Personen gekommen (2019: 7). Insgesamt seien es mehr Straftaten als zu Karneval vor Corona gewesen, hieß es.