Erinnerungen an das Kriegsende: "Es war doch aussichtslos"

Otto Fell hat sein Auto in einer Seitenstraße der B 506 geparkt, direkt am Eikamper Hof. Eikamp liegt nur wenige Kilometer entfernt von Bergisch Gladbach. Für seine 87 Jahre läuft Otto Fell sehr behände zur Ecke des alten Gasthofs und zeigt nach oben: In diesem Zimmer hätten er und seine Familie im April '45 zu acht gewohnt, erzählt er.

Monatelang musste der damals 12-jährige Otto in der Badewanne schlafen, weil es nicht genug Platz gab. Eigentlich lebte die Familie in Erkelenz am Niederrhein, aber das musste wegen der heranrückenden Front im September 1944 evakuiert werden. Weil sie mit den Betreibern des Eikamper Hofs verwandt war, zog die ganze Großfamilie Fell hierher.