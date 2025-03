Was eine Waffenruhe für die Ukraine, Russland und Europa bedeuten würde

Wie wahrscheinlich kommt die vorgeschlagene Waffenruhe?

Das lässt sich noch nicht sagen. Bislang verhält sich Russland sehr zurückhaltend. Man werde die Vorschläge aus den US-ukrainischen Gesprächen sorgfältig prüfen, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, am Mittwoch. US-Außenminister Marco Rubio und Sicherheitsberater Michael Waltz, die die Verhandlungen im saudi-arabischen Dschidda führten, sollten der russischen Regierung aber weitere Details erklären. Auch ein Telefonat Putins mit US-Präsident Donald Trump könne schnell organisiert werden. Erst danach könne man sagen, wie sich Russland zu dem Vorschlag verhalten werde.

Unbekannt ist bislang, welche Zugeständnisse die Ukraine für diese Waffenruhe an Russland zu machen bereit ist, bzw. was Russland dafür fordert. Ein weiterer Faktor ist die aktuelle Lage an der Front in der Ukraine, wo die russischen Truppen wieder auf dem Vormarsch sind. Zuletzt konnten sie im westrussischen Gebiet Kursk in die Kleinstadt Sudscha vordringen, die als wichtigste Ortschaft gilt, die die Ukrainer bei ihrem überraschenden Gegenstoß im vergangenen Jahr einnehmen konnten. Putin-Sprecher Peskow sprach in dem Zusammenhang von einer " guten Dynamik ". Zudem hat Russland Bedenken, dass die Ukraine die Zeit der Waffenruhe nutzen könnte, sich wieder zu bewaffnen.

Wäre die Waffenruhe ein Erfolg für die Ukraine?

Bei dieser Frage sind sich die Experten uneins. Als " unerwartbar gut " bezeichnete der Politikwissenschaftler Prof. Thomas Jäger die Ergebnisse in einem Post auf X. Die jetzige Situation erlaube der Ukraine, viele Vorschläge zu machen, die dazu beitragen könnten, das Vertrauen zwischen Moskau und Kiew zu verbessern. Das könne die Ukraine so drehen, " dass in Washington irgendwann mal klar wird: Da mauert nicht Selenskyj, da mauert Putin ", so Jäger in einem Interview auf Phoenix.