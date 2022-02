Krieg in der Ukraine: Wie man Kindern die Situation erklärt

WDR: Wie nehmen Kinder eine solche Kriegs-Situation wahr?

Elisabeth Raffauf: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Kinder, die das vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, weil sie im Fernsehen häufiger schlimme Dinge sehen. Anderen macht das gerade sehr viel Angst. Sie sehen schlimme Dinge oder hören davon und spüren, dass ihre Eltern unsicher und schockiert sind. Das überträgt sich natürlich auf die Kinder und sie fangen an, Fragen zu stellen: Was ist da los? Was ist Krieg? Und warum machen Menschen das?

WDR: Wie sollten Eltern darauf reagieren?

Elisabeth Raffauf ist Diplom-Psychologin aus Köln

Raffauf: Wenn die Kinder etwas merken und Fragen stellen, brauchen sie natürlich Antworten. Und es ist gut, wenn sie einfache und ehrliche Antworten bekommen. Es bringt nichts, wenn die Kinder eine Unruhe spüren und dann gesagt bekommen, es sei schon nicht so schlimm. Das können sie dann nicht einordnen und sind noch mehr verunsichert. Sie merken, dass da etwas nicht stimmt. Deshalb braucht es ehrliche Antworten. Je nach Alter müssen die eher einfach oder ausführlich sein.

WDR: Das heißt, es bringt nichts, wenn Eltern beschwichtigten?

Raffauf: Nein, das ist keine gute Idee. Denn ihr Gefühl sagt ihnen ja etwas anderes. Und sie kennen auch uns Eltern und wissen, wenn uns etwas beschäftigt.