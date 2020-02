Krebsrisiko reduzieren: So geht's!

In Deutschland erkranken jährlich fast 500.000 Menschen an Krebs. Mal ist die Krankheit genetisch bedingt, mal kommt sie im Alter, wenn sich Zellen im Körper bösartig verändern. Doch auch der Lebenswandel spielt eine Rolle.

"Wir wissen, dass vier von zehn Krebserkrankungen vermeidbar sind", sagte die zuständige EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides anlässlich des Weltkrebstages am Dienstag (04.02.2020). Michael Baumann, Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrum, geht sogar davon aus, dass 70 Prozent der Krebs-Todesfälle durch bessere Vorsorge und Früherkennung verhindert werden können.

Aber wie genau können diese Maßnahmen aussehen? Die Deutsche Krebshilfe empfiehlt folgendes:

Nicht rauchen! Verzichten Sie auf jeglichen Tabakkonsum, auch in Form von E-Zigaretten oder Erhitzern. Lungenkrebs verursacht weltweit über 1,7 Millionen Todesfälle im Jahr. 80 Prozent davon sind laut Deutscher Krebsgesellschaft eine direkte Folge des Rauchens.

Kein Alkohol! Verzichten Sie, so oft es geht, auf Alkohol. Und wenn Sie schon trinken, dann in Maßen. Für Frauen empfiehlt die Deutsche Krebsgesellschaft 10 Gramm reinen Alkohol am Tag als Höchstwert. Das entspricht einem Achtelliter Wein oder einem Viertelliter Bier. Für Männer gilt das Doppelte.

Ausgewogene Ernährung hemmt die Krebsentstehung

Auf die Ernährung achten! Ob die Entwicklung eines Tumors unterstützt oder gehemmt wird, kann auch durch das Essen beeinflusst werden. Reduzieren oder vermeiden Sie stark gegrilltes Fleisch oder fritierte Speisen und greifen Sie lieber mal zu Vollkornprodukten, Obst und Gemüse. Die sekundären Pflanzenstoffe in Nüssen, Hülsenfrüchten, Getreide, grünblättrigem Gemüse und Granatapfel-Kernen wirken hemmend auf die Krebsentstehung. Meiden oder reduzieren Sie Zucker, Salz sowie verarbeitetes und rotes Fleisch.

Mehr Bewegung! Wissenschaftler schätzen, dass 15 Prozent aller Krebsfälle durch ausreichende körperliche Aktivität vermieden werden könnten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt mindestens 30 Minuten, am besten jeden Tag. Das kann Sport im herkömmlichen Sinne sein, aber auch bewegungsreiche Aktivitäten wie Spazieren, Treppensteigen oder Radfahren.

Kontrollieren Sie Ihr Gewicht! Übergewicht ist ein weiterer Faktor, der Krebs begünstigen kann. Wenn Sie Normalgewicht haben (BMI zwischen 22 und 28) - versuchen Sie, dieses Gewicht zu halten. Wenn nicht - versuchen Sie, es zu erreichen.

Aus der Sonne! Gehen Sie nur so lange in die Sonne, dass sich Ihre Haut auf keinen Fall rötet. Meiden Sie die Mittagshitze von 11 bis 16 Uhr. Tragen Sie schützende Kleidung, Sonnencreme mit ausreichendem UV-Schutz und eine Sonnenbrille. Gehen Sie nicht ins Solarium.

Stillen Sie! Wenn es geht, stillen Sie Ihr Kind, am besten mindestens ein halbes Jahr lang. Das senkt nachweislich das Brustkrebsrisiko. Verzichten Sie auf die Einnahme vn Hormonpräparaten.

Informieren Sie sich über Impfungen! Gegen bestimmte Krebsarten wie Leberkrebs, Gebärmutterhalskrebs sowie Mund-, Rachen- und Analkrebs kann man sich impfen.

Gehen Sie zur Vorsorge! Je früher eine Krebsart erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Besonders bei Haut, Darm, Brust, Gebärmutterhals und Prostata gibt es zuverlässige Früherkennungsuntersuchungen.