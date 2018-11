Die Kosten der 344 Krankenhäuser in NRW sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag (02.11.2018) in Düsseldorf mitteilte, legten die Ausgaben 2017 gegenüber dem Jahr davor um 4,1 Prozent auf rund 24,9 Milliarden Euro zu. Die größten Posten bildeten dabei die Personal- sowie die Sachkosten mit 15,3 Milliarden beziehungsweise 8,9 Milliarden Euro.

Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V. hängt die Kostensteigerung im Personalbereich 2017 neben Tariferhöhungen unter anderem mit einer neuen Entgeltordnung zusammen. Damit sei der Bereich Pflege finanziell aufgewertet worden. Außerdem wurden laut Statistischem Landesamt mehr Ärzte und Pflegekräfte eingestellt.