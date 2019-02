Kranichschwärme ziehen über NRW hinweg

Der Wetterumschwung in den vergangenen Tagen sowie die stabile Hochdrucklage haben für einen ausgedehnten Zug von Kranichen über NRW gesorgt. Allein am vergangenen Wochenende seien mehrere zehntausend Kraniche über NRW unterwegs gewesen. Das teilte der Naturschutzbund Deutschland ( Nabu ) am Dienstag (19.02.2019) mit.

Die Zugvögel kommen hauptsächlich aus den Winterquartieren in Frankreich. Sie sind auf dem Weg in ihre Brutgebiete in Niedersachsen, Brandenburg aber auch nach Skandinavien oder ins Baltikum, hieß es in einer Nabu-Mitteilung. Kraniche fliegen meist in V-Formationen und können bis zu 40 km/h erreichen.

Kranichzug rund drei Wochen früher als im Vorjahr

Dass die Kraniche schon Mitte Februar über NRW ziehen, ist nicht ungewöhnlich. Die Vögel sind relativ kälteunempfindlich. Dass es jedoch in dieser Größenordnung geschieht, hat auch Vogelexperten überrascht. "So viele, so früh - das ist neu" , sagte Günter Nowald dem WDR. Er leitet das Nabu-Kranichzentrum in Deutschland. 2018 zog der Großteil der Kraniche erst Anfang März über NRW.

Stand: 19.02.2019, 15:11