Kritik aus NRW für Kramp-Karrenbauers Büttenrede

Nach einer umstrittenen Büttenrede und einem Witz auf Kosten von intersexuellen Menschen hat am Montag (04.03.2019) die Kritik an der CDU -Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer an Schärfe gewonnen. Der Kölner SPD -Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach twitterte: "Witze im Karneval dürfen auch derb sein. Aber Kramp-Karrenbauers Witz zeigt, was sie von der Debatte um das 3. Geschlecht denkt. "