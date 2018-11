Zur Diskussion über steigende Spritpreise

"Seit Anfang September steigen die Kraftstoffpreise massiv" , sagte Herbert W. Rabl vom Tankstellen-Interessenverband ( TIV ) am Donnerstag (08.11.2018) dem WDR . "Vor ein paar Wochen kostete ein Liter zwischen 1,38 und 1,40 Euro, jetzt sind es bereits 1,60 bis 1,70 Euro."

Grund dafür sei das anhaltende Niedrigwasser in Rhein, Main und Donau, sagte Rabl. "Zudem sorgt der Ausfall von Raffinerien in Ingolstadt und Berlin für ein knapperes Angebot." Denn in Deutschland gebe es nur eine Handvoll Raffinerien.

Angespannte Situation