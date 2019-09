"Ich steige um" – unter diesem Motto veranstaltet die Stadt Düsseldorf erstmals einen autofreien Sonntag (15.09.2019). Das Ziel: ein Signal für eine umweltfreundlichere Mobilität setzen. Von 11 bis 18 Uhr wird die Innenstadt für Autos gesperrt, dafür sind Fahrten mit Bus und Bahn im ganzen Stadtgebiet kostenlos.

Was wäre, wenn der öffentliche Nahverkehr immer gratis wäre - das ganze Jahr, in ganz NRW ? Eine schöne Vorstellung, aber nicht leicht umsetzbar.

Wie viele Menschen würden umsteigen?

Dazu gibt es keine genauen Zahlen. Laut Umfragen wäre ungefähr die Hälfte der Deutschen bereit, Alltagswege ohne Auto zurückzulegen. Allerdings ist dafür eine attraktiver Nahverkehr notwendig. Die Bahngewerkschaft EVG weist darauf hin, dass Zugausfälle, Verspätungen und übervolle Züge zu Stoßzeiten niemanden ermuntern, das Auto stehen zu lassen - selbst bei kostenlosem Nahverkehr. Bei gleichzeitigen Fahrverboten in der Innenstadt, so wie am Sonntag in Düsseldorf, sähen die Zahlen dann möglicherweise anders aus.