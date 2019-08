" Wir nehmen das nicht mehr hin ", sagt Jana Paul. Die Betroffenen hätten eh einen schweren Start ins Leben und können nichts für ihre Situation. " Da viele von ihnen gar keine Angehörigen haben, die sie unterstützen können, müssen sie zukunftsentscheidende Dinge wie Führerschein, die erste eigene Wohnung und das Studium selbst finanzieren" . Sparen sei nahezu unmöglich.

" Wer jobbt, sollte 100 Prozent behalten dürfen "

Wieviel bleibt vom Lohn?