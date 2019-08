Polizeieinsätze bei Bundesligaspielen – wer zahlt?

Eine Umfrage des WDR unter den sieben NRW -Clubs der Bundesliga zeigt, die Vereine sehen es genauso. Schalke 04 etwa erklärt, man dürfe "Kosten für Fußballeinsätze nicht den Vereinen in Rechnung stellen, denn sie sind weder Verursacher noch Veranlasser von Gewalt."

Tausende Überstunden für Polizei

Ähnlich sieht man das bei der Gewerkschaft der Polizei: "Gewaltbereite Fußballchaoten sind die Ursache für personalintensive Polizeieinsätze", so GdP -Landesvorsitzender Michael Mertens. In dieser Spielzeit rechnet er mit deutlich mehr als 200.000 Arbeitsstunden für die Polizei.