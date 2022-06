Die Kostal Automobil Elektrik plant, die Produktion in Südwestfalen bis Ende 2024 auslaufen zu lassen. Das sei nötig, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, heißt es von der Unternehmensleitung. Künftig soll an kostengünstigeren Standorten produziert werden. Wo genau, steht noch nicht fest.

Riesen-Gefahr für die Region

Für Südwestfalen sind die Pläne der Kostal-Gruppe ein Schock: " Das ist ein weiteres Teil im Horror-Puzzle des Märkischen Kreises ", sagte IG Metall-Bevollmächtigter Fabian Ferber mit Blick auf die Riesen-Probleme durch die Sperrung der A 45. Die Region sei gefährdet, komplett abgehängt zu werden.