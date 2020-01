Korrespondenten: Gegenschlag des Iran könnte Eskalation beenden

Carsten Kühntopp, Korrespondent in Kairo

"Das war kein Angriff unter Vielen. [...] Dass der Iran von seinem eigenen Territorium ballistische Raketen auf den Irak abfeuert, das hat es noch nie gegeben. Bemerkenswert ist, dass Irans Außenminister Sarid sagte, das war ein Akt der Selbstverteidigung, der damit abgeschlossen sei. Der Iran trachte nicht nach einem Krieg. Das Wort ‚abgeschlossen‘ könnte bedeuten, dass dieser Schlag die Vergeltung war für die Tötung von General Soleimani. Mein Eindruck ist, dass Sarif sich da gezielt um Deeskalation bemüht hat.

Sicherlich schaut man sich in den USA genau an, was es da an Schäden gegeben hat. Wenn aber tatsächlich kein US-Soldat ums Leben kam, dann ist dies die Möglichkeit für die Amerikaner zu sagen: ‚Okay, wir sind jetzt quitt‘. Es ist aber durchaus denkbar, dass die Hardliner in Teheran sagen, das reicht uns nicht. Da muss mehr kommen.“ Das muss aber die iranische Führung unter sich ausmachen."