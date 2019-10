Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und dem Anschlag in Halle (Saale) hatten sich die Innenminister von Bund und Ländern auf ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus verständigt. Am Mittwoch (30.10.2019) will das Bundeskabinett das Konzept beschließen.