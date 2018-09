Zoll kündigt Kontrollen im Mindestlohn-Sektor an

An der bundesweiten Aktion beteiligen sich am Dienstag (11.09.2018) und Mittwoch (12.08.2018) unter anderem die Hauptzollämter Köln, Krefeld und Duisburg. In Krefeld werden am Dienstagmorgen Lkw -Fahrer im Stadtgebiet kontrolliert, wie ein Sprecher des Hauptzollamts erklärte. Anschließend seien weitere Überprüfungen etwa in Gaststätten im Bereich der Innenstadt geplant.