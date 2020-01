870 Kontrollen gegen Clan-Kriminalität in 2019

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr rund 870 Kontrollaktionen zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität durchgeführt. Das berichtete zuerst die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen des NRW -Innenministeriums.

Insgesamt seien etwa 1.900 Objekte wie Shisha-Bars oder Wettbüros kontrolliert worden. Die Beamten hätten knapp 8.300 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt, wie ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte.

Zahlreiche Straftaten und Festnahmen

Es habe im Zusammenhang mit den Kontrollen rund 300 vorläufige Festnahmen und andere freiheitsentziehende Maßnahmen gegeben. Das Landeskriminalamt hatte Mitte Mai vergangenen Jahres das erste Lagebild zur Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen vorgestellt.

Demnach sieht die Polizei in NRW 104 Clans mit kriminellen Mitgliedern am Werk. Allein in den Jahren 2016 bis 2018 sollen rund 6.500 Verdächtige aus der Szene für mehr als 14.000 Straftaten verantwortlich gewesen sein.