Auf dem Aachener Weihnachtsmarkt gilt die 2G-Regelung. Ein privater Sicherheitsdienst kontrolliert zusammen mit der Stadt, ob die Besucher den gelben Impfausweis oder das digitale Zertifikat dabei haben oder einen Genesenennachweis. In den Bereichen, in denen man genüßlich Eierpunsch schlürfen oder Reibekuchen essen kann - in den so genannten Verweilzonen - muss jeder Gast einen 2G-Nachweis vorzeigen. Bislang klappt das sehr gut, sagen die Veranstalter des Weihnachtsmarkts.

Glühwein mit gutem Gewissen

Nur wenige Besucher haben laut Veranstalter nicht die nötigen Nachweise dabei. Denn jeder, der dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt besucht, müsste mittlerweile die Pandemie-Regeln kennen. Eigentlich. Beim Heinsberger Weihnachtsmarkt versuchten jüngst dennoch einige, sich ohne Nachweise durch den Ausgang rein zu mogeln. Doch keine Chance! In Düren prüfen die Händler die Nachweise gemeinsam mit dem Ordnungsamt. Auch das klappt.

Besucher froh über Kontrollen

Auch auf dem Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Merode werden die 2G- Kontrollen sehr positiv aufgenommen. Die Veranstalter des Alsdorfer Weihnachtsmarktes meinen, viele Besucher wären sogar froh, wenn sie einen 2G-Nachweis vorgezeigen müssten: einfach für das bessere Gefühl, wenn man zwischen den zeitweise vielen Menschen einen Bummel über den Weihnachtsmarkt macht.

Selten „oben ohne“

Auf dem Aachener Weihnachtsmarkt wird neben dem 2-G-Nachweis auch die Maskenpflicht kontrolliert. Mittlerweile tragen laut Veranstalter nur noch wenige Besucher keine Masken. Manchmal reiche eine kleine Geste der Kontrolleure in Richtung Mund. Blitzschnell werde dann der Mund-Nasen-Schutz wieder aufgesetzt.

Stand: 01.12.2021, 11:50