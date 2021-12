Kein Lockdown, aber Kontaktbeschränkungen für Geimpfte: So wird auf Omikron reagiert

Kein Lockdown, weiterhin strenge Regeln für Ungeimpfte und nach Weihnachten auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte: Das sind in groben Zügen die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens, mit denen auf die Omikron-Variante reagiert werden soll. Bundeskanzler Olaf Scholz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) haben am Dienstagabend die Beschlüsse vorgestellt.

Keine Schließungen von Geschäften und Restaurants

Während manch ein Experte einen schnellen und harten Lockdown gefordert hatte, haben sich Bund und Länder vorerst dagegen entschieden. So müssen Restaurants und Geschäfte nicht schließen. Für Großveranstaltungen gilt ab 28. Dezember, dass sie nur noch ohne Zuschauer stattfinden dürfen. Laut Scholz gehe da dabei "insbesondere" um Fußballspiele.

Kontaktbeschränkungen für Geimpfte

Die wohl einschneidenste Maßnahme betrifft die Wiedereinführung von Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. So sollen ab 28. Dezember nur noch Treffen von maximal zehn Personen erlaubt sein. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht mit. Die neue Regel zielt vor allem auf Silvester ab.

Für Ungeimpfte werden die deutlich schärferen Regeln fortgesetzt: 3G am Arbeitsplatz sowie in Bussen und Bahnen, 2G im Handel. Zudem dürfen sie an Weinachten weiterhin nur zwei Personen aus anderen Haushalten treffen.