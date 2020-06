Mehr Geld dank Konjunkturpaket?

Das Geld dürfen Eltern mit kleinem oder mittleren Einkommen behalten - nur bei höheren Einkommensklassen wird der Betrag bei der nächsten Steuererklärung verrechnet. Viele Alleinerziehende können zusätzlich einen höheren Steuerfreibetrag geltend machen.

Verbraucherschützer kritisch

Das klingt natürlich zunächst einmal gut. Allerdings stehen zumindest die Verbraucherverbände dem Konjunkturpaket noch sehr kritisch gegenüber. Eine stärkere Senkung der EEG -Umlage und damit niedrigere Strompreise wären das bessere Instrument, um die Konjunktur anzukurbeln, so ihr Vorschlag.

Denn die Verbraucherschützer bezweifeln, dass die niedrigere Mehrwertsteuer wirklich immer an den Kunden weitergegeben wird. Zumindest in der Gastronomie im Land wird das eher selten passieren - so eine aktuelle Umfrage der Dehoga NRW.

Stand: 29.06.2020, 18:28