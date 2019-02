Wenn es um den Mangel an Hebammen in Krankenhäusern geht, setzen sich Frauenärzte vehement für die Geburtshelfer ein. Gleichzeitig lehnen noch immer Gynäkologen in NRW ab, dass sich ihre Patientinnen schon während der Schwangerschaft zusätzlich von einer Hebamme betreuen lassen.

" Eigentlich dürfen Schwangere frei entscheiden, wie sie betreut werden wollen ", sagt Barbara Blomeier, Vorsitzende des Landesverbandes der Hebammen NRW . Immer wieder wiesen aber Gynäkologen jene Frauen ab, die gleichzeitig zu einer Hebamme gehen. " Leidtragende sind die Schwangeren ", sagt Blomeier.

Offenbar geht es um Geld: Denn einige Frauenärzte befürchten, ihre Behandlungspauschale für Schwangere in solchen Fällen nicht abrechnen zu können.