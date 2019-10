Zahl der betroffenen Betriebe in Duisburg steigt

Unterdessen hat die Stadt Duisburg bekannt gegeben, dass die Zahl der betroffenen Betriebe mit keimbelasteten Wilke-Produkten gestiegen ist: seit vergangener Woche von acht auf 251 Betriebe. Bei den Duisburger Betrieben handelt es sich um mehrere Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen und Großhändler.

Nach Angaben der Stadt sind überwiegend Pizzerien, Imbisse, Restaurants und Hotels sowie Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung betroffen. Nach bisherigen Erkenntnissen seien keine Schulen und Kindertageseinrichtungen von der Rückrufaktion betroffen.

Für gesunde Menschen sind Listerien ungefährlich