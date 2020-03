Bürgermeister wollen Flüchtlingskinder aufnehmen

Dinslaken will fünf Kinder aufnehmen

Ende 2019 ist auch Dinslaken im Kreis Wesel Mitglied im Bündnis geworden und hat beschlossen, bis zu 50 Geflüchtete aufzunehmen.

Jetzt will die Stadt am Niederrhein zusätzlich fünf Kinder oder Jugendliche aufnehmen, die ohne ihre Eltern in den völlig überfüllten Lagern in Griechenland unterbracht sind.